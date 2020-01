Arsenal erhöht Forderung für Granit Xhaka

Ein Abgang von Granit Xhaka rückt in immer weitere Ferne. Die Gunners sollen nun die Ablöseforderung für den Schweizer Mittelfeldprofi erhöht haben.

Bislang war von einer notwendigen Summe von 25 Mio. Euro die Rede, laut der “B.Z.” müssen interessierte Klubs nun sogar 30 Mio. Euro hinlegen. Die Hertha scheint weiterhin ein solches Interesse zu besitzen, allerdings will Arsenal-Trainer Mikel Arteta an Granit Xhaka festhalten. Und der 27-jährige Spielmacher machte in den letzten Spielen auch nicht den Eindruck, dass er seinen jetzigen Klub und die Mannschaft verlassen möchte.

Noch gibt die Hertha nicht auf und eine Chance auf einen Transfer scheint noch zu bestehen. Arsenal will zunächst aber einen Ersatz verpflichten. Im Fokus steht Juve-Profi Adrien Rabiot, der aber von den Turinern wiederum nicht ziehen gelassen werden könnte. Es ist also alles sehr kompliziert…

psc 8 Januar, 2020 16:14