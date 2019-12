Berater bestätigt: Xhaka mit Hertha einig

Granit Xhaka könnte schon nach der Winterpause wieder in der Bundesliga auflaufen – Hertha BSC bekundet grosses Interesse. Mit seinem potenziellen neuen Arbeitgeber ist bereits Übereinkunft erzielt. Noch hängt der Deal aber an der Ablöse.

Die Rückkehr von Granit Xhaka in die Bundesliga schein unmittelbar bevorzustehen. Hertha BSC, mit dem der Schweizer Nationalspieler seit Kurzem in Verbindung gebracht wird, ist sich mit der Spielerseite einig.

“Wir sind uns mit Hertha einig. Der Spieler hat Klub-Boss Raul Sanllehi schon um Freigabe gebeten und auch dem Arsenal-Trainer mitgeteilt, dass er den Verein verlassen will”, erklärt Xhaka-Berater Jose Noguera auf “Bild”-Nachfrage.

Aktuell gehe es noch um die Höhe der Ablöse. Die Hertha, unterstützt von ihrem neuen Investor Lars Windhorst, hätte bei einer Summe ab 25 Millionen Euro gute Chancen auf den Deal, heisst es.

Arteta gibt nicht auf

Der neue Arsenal-Trainer Mikel Arteta bezirzt den Nati-Star allerdings, will ihn zum Bleiben bewegen: “Ich habe mit ihm gesprochen und ihm gesagt, wie sehr ich ihn mag, was ich von ihm erwarte und wie wichtig er für das Team ist. Ich bin hier, um ihm zu helfen. Ich will ihm sagen, dass wir alle hinter ihm stehen. Nicht nur ich, sondern der ganze Klub.”

Derzeit liegt alles in den Händen des FC Arsenal sowie Arteta. Erhält Xhaka die Freigab und stimmt die Ablöse, dürfte dem Hertha-Wechsel nichts mehr im Weg stehen.

aoe 26 Dezember, 2019 17:50