Bestätigt: Arne Friedrich bleibt der Hertha erhalten

Sportdirektor Arne Friedrich erhält bei Hertha BSC einen neuen Vertrag.

Der 42-Jährige unterzeichnet in Berlin einen neuen Einjahresvertrag bis Juni 2022, wie an der Vorstellung des neuen Geschäftsführers Fredi Bobic bekanntgegeben wurde. Friedrich kehrte im November 2019 zur Hertha zurück und war zunächst als Performance Manager tätig. Im vergangenen Sommer übernahm er das Amt des Sportdirektors, das er weiterhin ausüben wird.

“Nach unglaublich intensiven Monaten, in denen ich diverse Aufgaben übernehmen durfte, denen ich mich mit grosser Freude zu 100 Prozent verschrieben habe, hatte ich jetzt etwas Ruhe, um zu reflektieren”, sagt Friedrich. “Kurzum: Zum einen hat mir die Arbeit und das gemeinsam im Team Erreichte sehr viel Spass gemacht und zum anderen möchte ich all die Dinge, die wir in dieser Zeit angestoßen haben, sehr gerne in der kommenden Saison weiterführen. Darauf freue ich mich sehr!”

#EinmalHerthanerImmerHerthaner: @arnefriedrich geht als Sportdirektor auch in die neue Saison! 🤝 Alle Blau-Weißen freuen sich, dass du weiterhin an Bord unseres Hertha-Dampfers sein wirst, Arne! 💙🤍 ℹ https://t.co/w1ynTDhBhz ⬅#HaHoHe pic.twitter.com/czQm1lpMXB — Hertha BSC (@HerthaBSC) June 1, 2021

psc 1 Juni, 2021 11:57