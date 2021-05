Bestätigt: Dardai bleibt Cheftrainer bei Hertha BSC

Hertha BSC setzt die Zusammenarbeit mit Pal Dardai fort. Der Ungar wird bei den Berlinern auch kommende Saison das Cheftrainer-Amt bekleiden.

Als Retter gekommen, sicherte Pal Dardai Hertha BSC den Klassenerhalt in der Bundesliga. Dies wird damit belohnt, dass der Ex-Profi als Cheftrainer des deutschen Hauptstadt-Klubs weitermachen darf und einen neuen Vertrag bis 2022 erhält.

“Wir haben mit Pal Dardai einen Coach, der uns das Mindestziel hat erreichen lassen. Ich freue mich auf ihn und sein Team in der neuen Saison”, verkündete Geschäftsführer Carsten Schmidt am Sonntagmittag. Dardai sagte unterdessen: “Wir gehen zusammen in die Bundesliga. Ich kann nur eins versprechen: Die Arbeit und der Fleiß werden da sein. Und dann versuchen wir, ein richtig tolles Jahr zu produzieren.”

