Bestätigt: Davie Selke darf gegen Ex-Klub nicht ran

Werder-Neuzugang Davie Selke darf im nächsten Spiel gegen seinen Ex-Klub Hertha nicht auflaufen.

Was der “kicker” bereits am Sonntag berichtete, wurde tags darauf von Werder-Geschäftsführer Frank Baumann bestätigt. “Es war eine Bedingung der Hertha, sonst wäre ein Wechsel nicht möglich gewesen. Dieser war uns im Endeffekt wichtiger”, so der Werder-Manager. Davie Selke wird somit im Ligaspiel am 7. März, wenn Werder im Berliner Olympiastadion gastiert, nicht auf dem Rasen stehen. “Die Klausel gilt nur für das eine Spiel. Im Pokal und in der nächsten Saison dürfte er spielen”, klärt Baumann auf.

Selke wechselte am Deadline Day letzten Freitag von Hertha zu Werder und wird da mindestens bis im Sommer 2021 spielen. Durch eine zwingende Kaufoption wird er fix an die Norddeutschen gebunden, sofern diese bis zum Ende der nächsten Saison nicht absteigen.

psc 3 Februar, 2020 14:06