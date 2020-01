Bestätigt: Die Hertha begrüsst Krzysztof Piatek

Hertha BSC Berlin hat den Zuzug von Stürmer Krzysztof Piatek am Donnerstagabend bestätigt.

Die Berliner verpflichten den 24-jährigen Angreifer von Milan und überweisen rund 27 Mio. Euro Ablöse. Krzysztof Piatek musste sich bei den Rossoneri zuletzt mit einer Ersatzrolle begnügen, nachdem Sommer-Neuzugang Ante Rebic seine Form gefunden hatte und Zlatan Ibrahimovic im Winter dazustiess.

“Mit Krzysztof bekommen wir einen hoch veranlagten Angreifer, der seine Torgefährlichkeit und Offensivqualität schon eindrucksvoll auf höchstem Niveau sowohl in der Serie A als auch in der Nationalmannschaft unter Beweis gestellt hat. Durch ihn haben wir nun noch mehr Qualität in der Offensive”, freut sich Hertha-Manager Michael Preetz über den Neuzugang und ergänzt: “Ich bin sicher, dass er uns bei der Weiterentwicklung von Hertha BSC sehr helfen wird.”

Piatek sprüht vor Tatendrang: “Ich bin sehr glücklich, dass dieser Transfer geklappt hat. Ich verspüre große Lust, dem Verein gemeinsam mit meinen neuen Teamkollegen weiterzuhelfen und schnellstmöglich in der Tabelle einige Plätze nach oben zu klettern.”

psc 30 Januar, 2020 18:49