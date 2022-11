Boateng forciert Job als Trainer an

Kevin-Prince Boateng Vertrag bei Hertha BSC läuft zum Saisonende aus. Für die Zukunft hat der Mittelfeldmann bereits einen Plan.

Noch ist offen, was mit Kevin-Prince Boateng im kommenden Sommer passiert. Klar ist, dass der 35-Jährige sich bereits Gedanken um seine Zeit nach dem Profi-Dasein bei Hertha BSC macht. «Ich weiss noch nicht zu einhundert Prozent, was ich nach dem Sommer mache. Aber die letzten Wochen habe ich voll Lust, Trainer zu werden», sagte der Mittelfeldspieler am Sonntag in der «Sport1»-Sendung «Doppelpass».

Der gebürtige Berliner versprach: «Ich kenne Fussball. Ich denke Fussball. Mein Leben ist Fussball. Deshalb werde ich dem Fussball erhalten bleiben.» Eine finale Entscheidung, wann er seine Fussballschuhe an den Nagel hängt, wird spätestens zum Saisonende folgen.

