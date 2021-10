Boateng reagiert auf Matthäus-Kritik und schiesst zurück

Hertha-Profi Kevin-Prince Boateng reagiert auf die von Fussballexperte Lothar Matthäus geäusserte Kritik an ihm.

“Nach sieben Spieltagen zu einem Spieler zu sagen, dass seine Zeit vorbei ist, finde ich frech. Aber vielleicht hat er Lust gehabt auf eine Schlagzeile. Die hat er bekommen”, sagt Boateng am Dienstag. Matthäus übte bei “Sky 90” ziemlich heftige Kritik am 34-jährigen Routinier: “Die Zeit von Kevin-Prince, der ein überragender Spieler war, auch ein schwieriger Charakter, ist meiner Meinung nach vorbei”, meinte der 60-Jährige.

Diese Worte lässt Boateng nicht auf sich sitzen. Der frühere ghanaische Nationalspieler, der im Sommer als EM-Experte für die “ARD” zum Einsatz kam, führt aus: “Ich habe das Glück gehabt, auch mal als Experte reinzuschnuppern. So eine Aussage würde ich nie treffen, egal wie alt ein Spieler ist, egal ob er vielleicht seine Leistung nicht bringt.” Grundsätzlich kann er mit Kritik an ihm aber sehr gut umgehen, wie er betont: “Ich wurde in meiner Karriere mehr kritisiert als gelobt. Das prallt an mir ab.”

