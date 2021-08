Bundesliga-Hammer: Hertha-Stürmer Dodi Lukebakio wechselt nach Wolfsburg

Spektakulärer Wechsel in der Bundesliga: Hertha-Stürmer Dodi Lukebakio wechselt auf Leihbasis zu Ligakonkurrent VfL Wolfsburg.

Lukebakio wechselte vor zwei Jahren nach Berlin, konnte die Erwartungen da aber nie ganz erfüllen. Sein Vertrag läuft noch bis 2024, vorerst spielt er nun aber eine Saison in Wolfsburg. “Wir freuen uns sehr, dass sich Dodi dazu entschieden hat, gemeinsam mit uns die Herausforderungen, die in dieser Saison auf uns warten, anzugehen. Wir sind überzeugt, dass er uns mit seinen Qualitäten helfen kann, unsere Ziele zu erreichen”, sagt VfL-Sportdirektor Marcel Schäfer.

Lukebakio freut sich auf die neue Herausforderung: “Der VfL Wolfsburg ist ein grosses Team in Deutschland und hat mich in der vergangenen Saison und auch zuletzt im Spiel bei Hertha mit seinem Teamgeist beeindruckt. Ich glaube, dass ich sehr gut in die Mannschaft passe und hier meine Fähigkeiten optimal einbringen kann. Ich bin sehr gespannt auf den Klub und kann es kaum erwarten, für den VfL aufzulaufen. Und natürlich ist es ein absoluter Traum für mich, mit dem VfL in der Champions League spielen zu dürfen.”

Auf Leihbasis – Dodi Lukebakio kommt für ein Jahr von @HerthaBSC zu den Wölfen. Herzlich willkommen, Dodi!#VfLWolfsburg pic.twitter.com/QksPRHE8px — VfL Wolfsburg (@VfL_Wolfsburg) August 30, 2021

psc 30 August, 2021 10:09