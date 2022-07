Ein Bundesliga-Klub ist heiss auf YB-Stürmer Wilfried Kanga

Mit Jordan Siebatcheu (zu Union Berlin) hat in diesem Sommer bereits ein YB-Stürmer den Weg in die Bundesliga angetreten. Nun buhlt der andere Berliner Klub um Wilfried Kanga.

Nach Informationen von “transfermarkt.de” zeigt Hertha BSC Interesse am 24-jährigen Franzosen, der in dieser Saison in zwei Super League-Spielen bereits drei Treffer und einen Assist markiert hat. Hertha-Manager Fredi Bobic hält schon länger Ausschau nach einem neuen Stürmer und ist nun auf den YB-Angreifer aufmerksam geworden. Kanga wechselte vor Jahresfrist aus der Türkei nach Bern und steht da noch bis 2024 unter Vertrag.

Die Berliner befassten sich offenbar auch mit Kangas französischem Landsmann Ludovic Ajorque (28). Die Ablöseforderung von Racing Strassburg soll allerdings zu hoch sein.

Derweil stehen bei der Hertha die Leihrückkehrer Krzysztof Piatek (27) und Davie Selke (27) grundsätzlich zum Verkauf frei.

