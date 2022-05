Cédric Brunner: 3 deutsche Klubs jagen ihn

Nach dem Abstieg von Arminia Bielefeld wird der Schweizer Rechtsverteidiger Cédric Brunner den Verein im Sommer wohl verlassen. Sein Vertrag läuft Ende Juni aus. Interessenten gibt es gleich mehrere.

Ein Verbleib in Deutschland scheint wahrscheinlich. Wie die “Neue Westfälische” berichtet, interessieren sich mit der Hertha, dem HSV und einem dritten, namentlich nicht genannten Verein, gleich drei deutsche Klubs für die Dienste des 28-Jährigen. Dieser sagte zuletzt in einem Interview mit “Zwölf”, dass er seine Zukunft auch künftig in einer Top 5-Liga sieht. Ein Gang zum HSV, der den Aufstieg in die Bundesliga am Montag verpasst hat, würde demnach wegfallen. Wie sich Brunner tatsächlich entscheidet, werden aber die nächsten Tage zeigen. In den vergangenen zwei Jahren hat er sich als Stammkraft bei Bielefeld in der Bundesliga etabliert.

psc 24 Mai, 2022 09:59