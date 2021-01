Doppelentlassung fix: Labbadia und Preetz verlassen Hertha

Nach der sportlichen Talfahrt zieht Hertha BSC die Reissleine und entlässt neben Cheftrainer Bruno Labbadia auch Manager Michael Preetz.

Die 1:4-Pleite zum Auftakt in die Rückrunde gab den Verantwortlichen von Hertha BSC letztlich den entscheidenden Auslöser, um die Trennungen von Cheftrainer Bruno Labbadia auch Manager Michael Preetz zu vollziehen. Was sich bereits am Samstagabend nach dem Spiel anbahnte, machten die Berliner am Sonntagvormittag in einem Statement offiziell.

“Bruno Labbadia hat mit seinem Trainerteam Woche für Woche viel Arbeit in die Entwicklung der Mannschaft investiert. Dafür gebührt ihm grosser Dank. Letztlich müssen wir aber festhalten, dass wir mit 17 Punkten nach 18 Spielen in einer sehr ernsten Situation stecken”, erklärt Carsten Schmidt, Vorsitzender der Geschäftsführung, und teilt weiter mit: Daher haben wir uns nach reiflicher Überlegung dazu entschlossen, mit einem Trainerwechsel einen neuen Impuls zu setzen. Wir werden die Nachfolge auf der Trainerposition in den kommenden Tagen klären.”

Hertha-Präsident Werner Gegenbauer fügte an: “Michael Preetz hat den Verein in diesen Jahren sportlich in der Bundesliga etabliert, aber mit Blick auf die Entwicklung in der vergangenen wie der aktuellen Spielzeit sind wir zu dem Entschluss gekommen, diese Position für die Zukunft neu zu besetzen. Dennoch möchte ich mich ausdrücklich für die gute Zusammenarbeit mit Michael Preetz über die vielen Jahre bedanken.”

adk 24 Januar, 2021 12:05