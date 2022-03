Felix Magath ist zurück auf dem Trainingsplatz

Felix Magath kann bei Hertha BSC ab sofort wieder das Training leiten. Der 68-Jährige wurde nach seiner Corona-Infektion freigetestet und kann die Arbeit vor Ort wieder aufnehmen.

Dies teilt der Berliner Bundesligist am Donnerstagnachmittag mit. Vor Wochenfrist musste Magath kürzertreten, nachdem er positiv auf das Coronavirus getestet wurde. Er verpasste am vergangenen Samstag deshalb auch sein Debüt an der Seitenlinie der Hertha. Auch ohne ihn gewann die Mannschaft gegen die TSG Hoffenheim aber mit 3:0 und hat sich im Abstiegskampf etwas Luft verschafft.

Voraussichtlich wird Magath sein neues Team nun am 2. April beim Auswärtsspiel bei Bayer Leverkusen erstmals coachen.

psc 24 März, 2022 16:08