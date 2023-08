Fix: Ex-YB-Stürmer Wilfried Kanga wechselt nach Belgien

Der frühere YB-Stürmer Wilfried Kanga verlässt Hertha BSC nach nur einer Saison und wechselt nach Belgien.

Gemäss "Le Parisien" wird der 25-jährige Ivorer für diese Saison ohne Kaufoption an Standard Lüttich in die Jupiler Pro League verliehen. Kanga wechselte erst vor Jahresfrist für 5 Mio. Euro von YB zur Hertha, schlug dort aber nicht wie erhofft ein. In dieser Saison planten beide Seiten nicht mehr miteinander. Auf eine Saison in der 2. Bundesliga hatte der Mittelstürmer offenbar keine Lust. Sein Vertrag in Berlin läuft allerdings noch bis 2026.

Update: Die beiden Klubs bestätigen die Leihe von Kanga für die aktuelle Saison am Montagabend offiziell.

psc 7 August, 2023 15:07