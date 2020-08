Fix: Hertha BSC krallt sich Alexander Schwolow

Hertha BSC hat den neuen Keeper gefunden: Alexander Schwolow wechselt vom SC Freiburg zu den Hauptstädtern.

Der 28-Jährige unterschreibt einen langfristigen Vertrag, wie die Berliner am Dienstag bekanntgeben. “Wir wollen einen Keeper verpflichten, der den Konkurrenzkampf schürt und auch stark genug ist, die Eins zu sein. Wir suchen jemanden, der gut in unser Team passt und auch fußballerisch stark ist, weil das für unsere Spielidee wichtig ist”, beschrieb Chefcoach Bruno Labbadia beim Trainingsauftakt die Erwartungen an den neuen Schlussmann, den die Berliner jetzt gefunden haben. “In Alexander Schwolow haben wir einen Torhüter verpflichten können, der genau in unser Anforderungsprofil passt. Er ist mit seinen 28 Jahren erfahren und hat in den vergangenen Jahren gezeigt, auf welchem Niveau er in der Bundesliga spielen kann. Dazu passt er als Typ sehr gut in unseren Kader”, sagte Herthas Geschäftsführer Sport, Michael Preetz, nach dem abgeschlossenen Wechsel am Dienstag.

Der Keeper wurde zuletzt vor allem mit Schalke 04 in Verbindung gebracht. Das Rennen machen nun aber die Hauptstädter. Schwolow wird wohl Rune Jarstein als Nummer 1 verdrängen. Als Ablöse fliessen rund 8 Mio. Euro.

https://twitter.com/HerthaBSC/status/1290634164992180225

psc 4 August, 2020 15:07