Fix: Hertha-Stürmer Jhon Cordoba wechselt für Mega-Ablöse nach Russland

Der Wechsel des kolumbianischen Angreifers Jhon Cordoba von Hertha BSC zum russischen Erstligisten Krasnodar ist perfekt.

Der 28-Jährige verlässt die Bundesliga damit nach insgesamt sechs Jahren. In Berlin spielte er nur in der vergangenen Saison. Ein lukratives Angebot aus Russland wollten weder Cordoba noch die Hertha ablehnen. Die Ablöse soll sich auf 20 Mio. Euro plus Boni belaufen. “Für Jhon hat sich diese Möglichkeit ergeben und er wollte sie unbedingt nutzen. Wir haben offen und konstruktiv an einer für beide Seiten guten Lösung gearbeitet. Letztlich ist dieser Transfer Teil unserer Gesamtplanungen, was die Zusammensetzung des Kaders betrifft”, sagt Herthas Geschäftsführer Fredi Bobic zum Transfer.

Джон теперь наш парень! ⚫🟢 Джон Кордоба @Jhoncordoba4 подписал четырехлетний контракт с «быками». Отсчет с сегодняшнего дня 👌#ДоброПожаловать #Welcome https://t.co/j5F5F3QsNo — FCKrasnodar (@FCKrasnodar) July 23, 2021

Nun offiziell: @Jhoncordoba4 wechselt zum @FCKrasnodar. 🎙 @FrediBobic1971: "Für Jhon hat sich diese Möglichkeit ergeben, er wollte sie unbedingt nutzen. Wir haben konstruktiv an einer für beide Seiten guten Lösung gearbeitet." Danke, Jhon! 💙https://t.co/1FjSnBGIoX ⬅️#HaHoHe pic.twitter.com/NI8l5hAiPh — Hertha BSC (@HerthaBSC) July 23, 2021

psc 23 Juli, 2021 16:02