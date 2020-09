Fix: RB Leipzig verpflichtet Youngster Lazar Samardzic

RB Leipzig nimmt den deutsch-serbischen Offensivspieler Lazar Samardzic unter Vertrag.

Der 18-Jährige unterschreibt bei den Roten Bullen einen Vertrag bis 2025. Sportdirektor Markus Krösche ist glücklich über die Verpflichtung: “Lazar Samardzic ist eines der grössten deutschen Talente. Obwohl er auch international Begehrlichkeiten geweckt hat, ist es uns gelungen, ihn vom einem Wechsel zu RB Leipzig und unserem Weg zu überzeugen. Wir trauen Lazar bei uns die nächsten Schritte zu.”

Auch der Jungstar freut sich auf sein neues Engagement: “RB Leipzig ist eine tolle Adresse für junge, hungrige Spieler. Das Team spielt seit Jahren einen sehr attraktiven und offensiven Fussball und passt daher pefekt zu mir. Ich freue mich auf das Team und werde alles dafür geben, mich schnell einzuleben. Ich hoffe, dass wir in Zukunft gemeinsam viele Erfolge feiern können!”

Der gebürtige Berliner wechselte im Alter von sieben Jahren von seinem Jugendklub in Neukölln in den Nachwuchsbereich von Hertha BSC und schaffte bereits mit 15 Jahren den Sprung in die U17 von Hertha. Für die B-Junioren erzielte Samarzdric in zwei Spielzeiten (2017/18 und 2018/19) 40 Tore und 14 Vorlagen in insgesamt 40 Partien. Im Sommer 2019 rückte der Youngster zu den A-Junioren auf markierte auch dort direkt 14 Treffer und neun Assists in 16 Partien der Bundesliga Nord/Nordost.

2019 wurde der deutsche Junioren-Nationalspieler zudem mit der U17-Fritz-Walter-Medaille in Bronze ausgezeichnet.

✍️ Verstärkung für die Offensive!#RBLeipzig verpflichtet Lazar #Samardzic von @HerthaBSC. Der 18-jährige Junioren-Nationalspieler erhält bei den Roten Bullen einen langfristigen Vertrag bis 2025 und wird mit der Rückennummer 20 auflaufen. 👉 https://t.co/EkNOahEuqT pic.twitter.com/NC6cHfVCxo — RB Leipzig (@DieRotenBullen) September 8, 2020

psc 8 September, 2020 10:23