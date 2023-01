Florian Niederlechner wechselt ablösefrei zur Hertha

Hertha BSC hat die Verpflichtung von Florian Niederlechner im Hinblick auf die kommende Saison perfekt gemacht.

«Ich kann bestätigen, dass Florian mit Vertragsende im Juni seine Karriere bei Hertha BSC fortsetzen wird», bestätigt Berater Ingo Haspel den Wechsel des 32-Jährigen per 1. Juli 2023. Bis dahin läuft Niederlechner noch für seinen aktuellen Verein FC Augsburg auf, wo er seit dreieinhalb Jahren spielt und eine durchaus wichtige Rolle in der Offensive einnimmt. Eine solche soll ihm in der kommenden Saison auch in Berlin zuteil kommen.

psc 2 Januar, 2023 17:04