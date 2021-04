Fix: Fredi Bobic verlässt Eintracht Frankfurt Ende Mai

Jetzt ist es offiziell: Eintracht Frankfurt und Sportvorstand Fredi Bobic lösen den bis 2023 gültigen Vertrag per Ende Mai auf.

Dies gibt der Bundesligist am Mittwochmittag bekannt. Der Weg von Bobic zu Ligakonkurrent Hertha BSC ist damit frei. Um den laufenden Kontrakt vorzeitig aufzulösen, zahlt der 49-Jährige laut Medienberichten 2 – 3 Mio. Euro. Für diese “Ablöse” wird sein künftiger Arbeitgeber aus Berlin aufkommen. Bobic soll dort in Kürze einen Vierjahresvertrag mit einem Jahressalär von 3,2 Mio. Euro zahlen.

Bobic sagt zu seinem Aus bei der Eintracht: “Ich blicke auf fünf grossartige Jahre bei Eintracht Frankfurt zurück. Die in dieser Zeit realisierten Erfolge erfüllen mich mit Stolz. Wir haben viel verändert und viel geschaffen. Die Eintracht-Familie ist in den fünf Jahren enorm gewachsen. Mein besonderer Dank geht an meine Vorstandskollegen und alle Mitarbeiter aus dem Sport. Herausheben möchte ich die beiden Trainer Niko Kovac und Adi Hütter. Durch den Aufsichtsrat habe ich immer volle Rückendeckung empfunden, insbesondere vom heutigen Ehrenvorsitzenden Wolfgang Steubing und seinem Nachfolger als Aufsichtsratsvorsitzenden Philip Holzer, dem ich für die jederzeit professionelle Zusammenarbeit danke.”

Die Eintracht Frankfurt Fußball AG und Sportvorstand Fredi Bobic haben sich über die vorzeitige Auflösung des bis zum 30. Juni 2023 laufenden Dienstvertrages mit Wirkung zum 31. Mai 2021 geeinigt. Über die Details wurde Stillschweigen vereinbart. #SGE — Eintracht Frankfurt (@Eintracht) April 14, 2021

psc 14 April, 2021 12:35