Fredi Bobic gibt vor: Hertha-Trainer Pal Dardai soll bleiben

Pal Dardai hat das Traineramt bei Hertha BSC Anfang dieses Jahres nach dem Rauswurf von Bruno Labbadia übernommen. Der 45-jährige Ungar soll im Amt bleiben.

So lautet zumindest die Idee des neuen Geschäftsführers Fredi Bobic. Obwohl dieser sein Amt in Berlin offiziell noch nicht angetreten hat, hat er laut “Sport Bild” grünes Licht für eine Vertragsverlängerung des aktuellen Trainerteams um ein Jahr gegeben. Pal Dardai und dessen Assistenten sollen also an Bord bleiben. Wie auch Sportdirektor Arne Friedrich, dem ebenfalls eine Vertragsverlängerung winkt.

Als neuen Nachwuchsleiter sieht Bobic den Ex-Profi Pablo Thiam vor, der diese Funktion aktuell noch beim VfL Wolfsburg ausübt.

Auch an der Kaderfront hat Bobic offenbar bereits eine Grundsatzentscheidung gefällt: Stürmer Matheus Cunha erhält die Wechselfreigabe. Für den 21-jährigen Brasilianer fordern die Brasilianer allerdings rund 30 Mio. Euro. Ob ein interessierter Klub anbeisst, ist offen.

psc 26 Mai, 2021 11:54