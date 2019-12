Frische Millionen: Hertha will Draxler

Lars Windhorst will bei Hertha BSC der neue Wind unter den Flügeln sein. Der Investor hat mit der Alten Dame Grosses vor. Hilft zukünftig auch Julian Draxler dabei mit?

Nach einer mehr als durchwachsenen Hinserie, die auf Platz zwölf beendet wurde, will Hertha BSC im Winter einige Veränderungen vornehmen. Julian Draxler scheint auf dem Radar des deutschen Hauptstadtklubs aufzutauchen.

“Le Parisien” berichtet zumindest von dem angeblichen Interesse des Bundesligisten an dem deutschen Nationalspieler. Draxlers Vertrag bei Paris Saint-Germain läuft zwar erst 2021 aus. In der Vergangenheit wurde der 26-Jährige aber immer mal wieder mit einem Abschied in Verbindung gebracht.

Kein PSG-Abgang im Sinn

Trotz seines Reservistenstatus soll sich der Gladbecker an der Seine allerdings ausserordentlich wohlfühlen. Der 51-malige DFB-Auswahlspieler kam in der laufenden Saison verletzungsbedingt auf nur acht Einsätze.

Auf die Gerüchte um Hertha und Draxler wurde nur gewartet. Schliesslich wurden zuletzt mit Mario Götze und Julian Weigl (beide Borussia Dortmund) Spieler eines ähnlichen Kalibers mit dem BSC verbunden.

Ebenfalls hohes Ansehen bei der Hertha soll der Schweizer Granit Xhaka geniessen, der den FC Arsenal im Januar verlassen könnte.

aoe 26 Dezember, 2019 11:23