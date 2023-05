Gladbach schnappt sich Hertha-Talent Lukas Ullrich

Borussia Mönchengladbach schnappt sich das 19-jährige Hertha-Talent Lukas Ullrich.

Der Linksverteidiger kam in dieser Saison vorwiegend in der zweiten Mannschaft der Berliner in der Regionalliga zum Zug. Ullrich ist auch Kapitän der deutschen U19-Nationalmannschaft. Nun hat sich der Youngster entschieden, seinen Stammklub zu verlassen und in Gladbach eine neue Herausforderung anzunehmen.

Laut «Bild» bestreitet Ullrich den Medizintest bei der Fohlenelf und unterschreibt dort einen langfristigen Vertrag. Gladbach hat sich bereits vor Jahresfrist um den jungen Verteidiger bemüht, Hertha zog dann aber eine Option zur Vertragsverlängerung und war bemüht, diesen noch einmal zu verlängern. Dies ist aber nicht gelungen, weshalb Ullrich nun ablösefrei wechseln kann.

psc 2 Mai, 2023 14:29