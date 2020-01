Hertha lässt Arne Maier definitiv nicht ziehen

Dem Wunsch des wechselwilligen Hertha-Youngsters Arne Maier wird in dieser Transferperiode definitiv nicht entsprochen.

Der 21-jährige Mittelfeldprofi sieht für sich selbst keine allzu guten Perspektiven in Berlin und strebte deshalb einen Wechsel an. Dieser wird ihm allerdings verwehrt, wie Hertha-Manager Michael Preetz am Dienstag gegenüber dem “kicker” noch einmal klarstellte. Es bleibe “definitiv beim Nein” des Klubs, sagte dieser. Arne Maier wird die aktuelle Saison damit beim deutschen Hauptstadtklub beenden. Bisher kam er in dieser Spielzeit erst in drei Pflichtspielen zum Einsatz. Knieprobleme machten ihm zu schaffen, diese Probleme sollen nun aber ausgeheilt sein.

Maier sagte der “Bild” in dieser Woche erneut, dass er den Klub trotz Vertrag bis 2022 eigentlich verlassen möchte: “Herthas Statement kommt für mich total aus dem Nichts. Ich hatte in den vergangenen Tagen mehrere intensive Gespräche mit den Verantwortlichen. Es wurde hierbei unter anderem Verständnis für meine Situation gezeigt, mir aber auch klar signalisiert, dass man mit mir sportlich aktuell nicht plant. Auch sprechen sämtliche Verpflichtungen hierfür.”

Das sehen die Klubverantwortlichen offenbar doch etwas anders.

psc 28 Januar, 2020 16:06