Der neue Hertha-Trainer steht fest

Interimstrainer Alexander Nouri muss Hertha BSC Berlin offenbar bereits jetzt verlassen. Bruno Labbadia soll in den kommenden Tagen als neuer Cheftrainer übernehmen.

Derzeit finden wegen der Coronakrise nur eingeschränkte Trainings statt. Der Cheftrainer ist noch nicht wirklich gefordert. Laut “Bild” ziehen die Berliner nach schwachen Auftritten und Ergebnissen vor der Zwangspause nun aber die Reissleine. Nouri wird demnach durch Labbadia ersetzt.

Der 54-Jährige hat Erfahrung im Abstiegskampf, rettete er doch einst den HSV vor dem Niedergang. Den VfL Wolfsburg führte er in der letzten Saison sogar in die Europa League. Nun übernimmt er das Zepter in Berlin und soll einen Vertrag bis 2022 unterzeichnen. Eine Rückkehr von Niko Kovac wird es vorerst nicht geben.

psc 8 April, 2020 23:16