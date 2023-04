Hertha BSC scheut Bekenntnis zu Sandro Schwarz

Hertha BSC findet sich auf der letzten Position der Bundesliga-Tabelle vor, die Leistung beim 2:5 gegen den FC Schalke 04 war vor allem defensiv intolerabel. Es könnte das letzte Spiel von Sandro Schwarz gewesen sein.

Der erst im vorigen Sommer auf dem Trainerposten von Hertha BSC installierte Sandro Schwarz könnte demnächst aus seinem Amt ausscheiden. «Wir werden hier vor Ort keine Personaldiskussion eröffnen», sagte Sportdirektor Benjamin Weber am Freitagabend. «Aber klar ist auch, dass wir jetzt nach Hause fahren und das Spiel komplett analysieren werden. Ich werde hier nichts verkünden, aber wir werden uns besprechen.»

Hertha ist durch die krachende 2:5-Ohrfeige im Kellerduell beim FC Schalke 04 auf den letzten Tabellenplatz der Bundesliga abgerutscht – zum ersten Mal in dieser Saison halten die Berliner die rote Laterne in der Hand. Für Schwarz könnte es in den nächsten Tagen in seiner Entlassung münden.

«Das war ein Schlag in die Fresse», führte Weber über die Leistung gegen Schalker deutlich aus. «Es ging die ganze Woche nur um dieses Spiel und seine Bedeutung. So wird es schwer, in der Bundesliga zu bleiben.» Man brauche Ruhe im Verein, was sich am einfachsten einstellen würde, wenn der sportliche Erfolg gegeben wäre.

Dieser ist in Spreeathen aber nicht vorhanden, und das seit Wochen. Sechs Spiele in Folge hat die Schwarz-Elf inzwischen nicht mehr gewonnen. Hertha spielt mit 22 Punkten nach 28 Spieltagen seine drittschlechteste Saison in der Bundesliga. Nur in den beiden Abstiegssaisons 1990/91 (13 Punkte) und 2009/10 (19) waren die Berliner zum aktuellen Zeitpunkt noch schlechter. Abstiegsreif.

aoe 15 April, 2023 09:21