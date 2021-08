Hertha verlängert mit Abwehr-Ass Dedryck Boyata

Hertha BSC verlängert den Vertrag mit seinem Kapitän Dedryck Boyata.

Der 30-jährige belgische Nationalspieler unterzeichnet bei den Berlinern einen neuen Dreijahresvertrag bis 2024. Der Innenverteidiger spielt seit zwei Jahren für die Hertha und ist in der Abwehr gesetzt. Bisher lief er in 47 Bundesliga-Spielen auf. Dabei gelangen ihm fünf Tore.

“Dedryck ist eine wichtige Führungspersönlichkeit für uns und spielt in unseren Planungen eine zentrale Rolle. Daher sind wir froh, diesen Vertragsabschluss frühzeitig vollzogen zu haben. Mit seiner Qualität und seiner Erfahrung ist er ein entscheidender Baustein für die nächsten Jahre”, sagt Hertha Geschäftsführer Fredi Bobic zum Vertragsabschluss. Boyata blickt mit Vorfreude auf die nächsten Jahre bei der Alten Dame. “Ich habe das Vertrauen der Verantwortlichen immer gespürt, auch in den Phasen, in denen ich verletzt war. Davon möchte ich in den nächsten Jahren etwas zurückgeben. Dieser Verein hat grosses Potenzial und gemeinsam wollen wir die Basis für sportlichen Erfolg legen.”

Dedryck #Boyata bleibt 🔵⚪️. Unser Kapitän verlängert seinen Vertrag bis 2024 und läuft ab sofort mit der Nummer 4️⃣ auf! 💙🤝https://t.co/cneHIEOjSx ⏪#GemeinsamHertha #HaHoHe pic.twitter.com/TZvzOyokRN — Hertha BSC (@HerthaBSC) August 12, 2021

psc 12 August, 2021 13:55