Hertha BSC will einen Kumpel von Haaland verpflichten

Nach dem Abgang von Luca Netz in Richtung Gladbach sucht Herhta BSC nach wie vor nach einem Linksverteidiger. Möglicherweise wurden die Berliner nun in Norwegen fündig.

Wie die “Bild” berichtet, hat der 23-jährige Norweger Fredrik André Björkan die Aufmerksamkeit der Hertha-Bosse um Fredi Bobic geweckt. Der zweimalige Nationalspieler schnürt seine Schuhe noch immer für Stammklub FK Bodø/Glimt und wird mit diesem wohl zum zweiten Mal in Folge norwegischer Meister. Hertha hat den Haaland-Kumpel zuletzt in der Conference League beobachtet, als sein Team die AS Roma gleich mit 6:1 wegfegte.

Björkans Vertrag läuft zum Jahresende aus, er wäre im Januar also sogar ablösefrei zu haben.

psc 12 November, 2021 10:22