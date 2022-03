Der neue Hertha-Coach Felix Magath ist Corona-positiv

Felix Magath hat seine Aufgabe als neuer Hertha-Trainer in dieser Woche aufgenommen. Jetzt muss der 68-Jährige allerdings bereits kürzertreten.

Wie die Berliner am späten Donnerstagnachmittag mitteilen, wurde Magath positiv auf das Coronavirus getestet. Es gehe ihm soweit geht, er sei nahezu symptomfrei. Magath musste sich aber in Isolation begeben und steht für den Trainings- und Spielbetrieb vorderhand nicht zur Verfügung. So wird er auch am Samstag beim geplanten Debüt gegen die TSG Hoffenheim nicht an der Seitenlinie stehen. Noch am Mittwoch weilte Magath auf dem Trainingsplatz.

Unser Cheftrainer Felix #Magath wurde heute positiv auf das Corona-Virus getestet. Er steht damit zunächst für den Trainings- und Spielbetrieb nicht zur Verfügung. Ihm geht es soweit gut, er ist nahezu symptomfrei. Wir wünschen gute Besserung!#GemeinsamHertha #HaHoHe pic.twitter.com/o1IwyeUjXO — Hertha BSC (@HerthaBSC) March 17, 2022

psc 17 März, 2022 17:04