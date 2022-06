Die Hertha nimmt Everton-Rechtsverteidiger Jonjoe Kenny unter Vertrag

Hertha BSC begrüsst im Hinblick auf die kommende Saison den englischen Rechtsverteidiger Jonjoe Kenny.

Der 25-Jährige verlässt seinen Stammklub FC Everton und wechselt ablösefrei zu den Berlinern, wo er einen Vertrag über drei Jahre bis 2025 unterschreibt. “Mit Jonjoe Kenny haben wir einen Neuzugang für uns gewonnen, der Dynamik und Tempo in unser Spiel bringt. Er verfügt über Premier League- und Bundesliga-Erfahrung und ist mit seinen 25 Jahren noch lange nicht am Ende seiner Entwicklung. In den Gesprächen haben wir gespürt, wie groß seine Vorfreude auf Hertha BSC ist”, sagt Hertha-Geschäftsführer Fredi Bobic zum Wechsel.

psc 14 Juni, 2022 17:15