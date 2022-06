Hertha-Goalie Alexander Schwolow wechselt zu Schalke 04

Schalke 04 nimmt für die kommende Saison Hertha-Keeper Alexander Schwolow unter Vertrag.

Der 30-Jährige bestreitet die kommende Saison in Gelsenkirchen und will sich dort als klare Nummer 1 etablieren. Bereits vor zwei Jahren bemühte sich Schalke um den früheren Freiburger, Schwolow entschied sich aber für den Gang nach Berlin. Dort steht er noch bis 2025 unter Vertrag. Für das Jahr auf Schalke verzichtet der Goalie auf viel Geld, wie Schalkes Sportdirektor Rouven Schröder bekräftigt.

“Mit Alexander haben wir einen erfahrenen Keeper für uns gewonnen, der unserer Mannschaft Stabilität verleihen wird. Er hat auf all seinen bisherigen Stationen bewiesen, welche Qualität in ihm steckt. Wir sind davon überzeugt, dass er unser Torwartteam verstärken und dazu beitragen wird, unser Ziel in der kommenden Saison zu erreichen”, führt Schröder aus.

Ein weiterer Neuzugang ist fix: Alexander #Schwolow wechselt bis zum Ende der Saison 2022/2023 auf Leihbasis von @HerthaBSC zum #S04 🔄 Willkommen auf Schalke, Alex! 🧤 — FC Schalke 04 (@s04) June 15, 2022

psc 15 Juni, 2022 17:13