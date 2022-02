Hertha-Hammer: Sportdirektor Arne Friedrich verlässt den Klub

Sportdirektor Arne Friedrich verlässt Hertha BSC im Sommer.

Wie die Berliner am Dienstag mitteilen, wird die Klublegende den nach dieser Spielzeit auslaufenden Vertrag nicht mehr verlängern. Arne Friedrich wolle sich neuen Projekten und Aufgaben widmen, heisst es in einer Mitteilung des Vereins. “Ich bin der gesamten Hertha-Familie sehr dankbar für die gemeinsame Zeit und das in mich gesetzte Vertrauen. Die zurückliegenden zweieinhalb Jahre waren sehr intensiv und geprägt von Veränderungen”, wird Friedrich zitiert.

Er führt aus: “Ich bin 2019 zurückgekehrt, um dem Verein zur Seite zu stehen und meinen Teil dazu beizutragen, Hertha BSC zu stabilisieren und in ruhigere Fahrwasser zu führen. Viele Höhen und Tiefen haben wir durchlebt, wobei für mich die positiven Momente klar herausstechen. Auch dank der tollen Menschen, die hier täglich alles für den Verein geben. Wohlwissend, dass dieser Prozess noch nicht abgeschlossen ist, bin ich davon überzeugt, dass Hertha BSC durch die sportliche Neuausrichtung für die Zukunft gut aufgestellt ist. Ich freue mich auf die zukünftigen Aufgaben und Zeit für die anderen Projekte, die in den letzten Jahren zurückstecken mussten.”

Was Friedrich in Zukunft tut, ist noch nicht klar. Bekanntlich wird ein Sportdirektoren-Posten in Gladbach frei. Ob er dafür allenfalls infrage kommt, bleibt vorderhand offen.

ℹ️ Unser Sportdirektor @arnefriedrich verlängert seinen im Sommer auslaufenden Vertrag nicht und widmet sich neuen Projekten & Aufgaben. Bis dahin ziehen wir weiter mit vollem Einsatz an einem Strang. Danke, Arne! 💙https://t.co/VvS9cTYEOy ⬅️ #GemeinsamHertha #HaHoHe pic.twitter.com/A2AjSqryAr — Hertha BSC (@HerthaBSC) February 1, 2022

