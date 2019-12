Hertha hat auch Strootman auf dem Zettel

Mit dem niederländischen Nationalspieler Kevin Strootman wird bei der Hertha BSC Berlin ein weiterer namhafter Kandidat gehandelt.

Die Hertha hat dank Investor Lars Windhorst nicht nur hohe Finanzkraft, sondern auch grosse Pläne. Während bereits Namen wie Granit Xhaka, Julian Draxler und Mario Götze mit den Berlinern in Verbindung gebracht werden, taucht mit Kevin Strootman nun ein weiterer auf.

Laut einem Bericht von “France Football” steht der niederländische Nationalspieler bei Olympique Marseille zum Verkauf, da das hohe Gehalt nicht dessen Leistungen widerspiegle. Der 29-Jährige wird dabei bei der Hertha ins Gespräch gebracht.

Der defensive Mittelfeldspieler wechselte 2018 von der AS Rom in die Ligue 1 und absolvierte dort in der laufenden Saison 19 Pflichtspiele.

adk 27 Dezember, 2019 11:07