Hertha-Manager Fredi Bobic hat sich bei Tedesco erkundigt

Die Diskussionen um die Zukunft oder Nicht-Zukunft von Hertha-Coach Pal Dardai halten weiterhin an. Geschäftsführer Fredi Bobic hat sich unlängst mit Domenico Tedesco getroffen und offenbar dessen Verfügbarkeit als potentiellen Nachfolger abgecheckt.

Laut “Sport Bild” kam es vor Monatsfrist zu einem Treffen der beiden in einem Stuttgarter Hotel. Aus gemeinsamen VfB-Zeiten kennen sich die beiden bestens. Tedesco kehrte nach knapp zwei Jahren in Russland im Sommer nach Deutschland zurück und ist derzeit vereinslos und damit theoretisch sofort bereit für ein neues Engagement. Angeblich soll der 36-Jährige aber eher abgewunken und auch schon mehrere andere Angebote abgelehnt haben. Der Italo-Deutsche will seine Pause erst einmal noch etwas fortsetzen.

Durch den 2:1-Sieg bei Eintracht Frankfurt am vergangenen Freitag hat der amtierende Hertha-Coach Pal Dardai den Kopf ohnehin erst einmal aus der Schlinge ziehen können.

psc 20 Oktober, 2021 10:36