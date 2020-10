Hertha-Profi wechselt in die Schweiz

Challenge Ligist FC Winterthur nimmt den deutschen Innenverteidiger Florian Baak unter Vertrag.

Der 21-Jährige ist ein Eigengewächs von Bundesligist Hertha BSC Berlin, hat dort den Sprung in die Profimannschaft aber nicht ganz geschafft und kam zuletzt in der zweiten Mannschaft in der Regionalliga zum Zug. Jetzt unterschreibt Florian Baak in Winterthur für zwei Spielzeiten bis Sommer 2022.

Am Montag hat er bei den Zürchern bereits das Training aufgenommen. Nicht mehr zum Kader des Challenge Ligist zählt hingegen Abwehrspieler Valon Hamdiu. Der 22-Jährige hat seinen Vertrag aufgelöst.

Nach 15 Jahren zieht es unser Eigengewächs Florian #Baak in die Schweiz. 🇨🇭 Danke für die gemeinsamen Jahre und viel Erfolg für deinen weiteren Weg, Flo! 🤜🤛💙https://t.co/TU8ptDYHvZ 👈#HaHoHe pic.twitter.com/1baYq66gJ3 — Hertha BSC (@HerthaBSC) October 12, 2020

psc 12 Oktober, 2020 11:50