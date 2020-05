Hertha suspendiert Salomon Kalou nach Kabinen-Video

Bundesligist Hertha BSC Berlin greift durch und suspendiert Salomon Kalou nach dessen Kabinen-Video mit sofortiger Wirkung.

Der ivorische Stürmer hatte am Montagmittag ein Live-Video auf Facebook hochgeladen, das ihn beim Besuch des Trainings zeigt. Darin wird er unter anderem gezeigt, wie er gegen Abstands- und Hygienemassnahmen verstösst und Teamkollegen beispielsweise mit Handschlag begrüsst. Die Hertha teilt mit, dass “mit dem Video aus der Kabine gegen teaminterne grundlegende Regeln verstossen und ein Verhalten gezeigt wurde, welches weder der Situation angemessen ist noch den Verhaltensregeln des Vereins entspricht. Hertha BSC hat daher entschieden, ihn mit sofortiger Wirkung vom Trainings- und Spielbetrieb zu suspendieren.”

Kalou äussert sich zum Vorfall auf der Webseite des Bundesligaklubs wie folgt: “Es tut mir leid, wenn ich mit meinem Verhalten den Eindruck erweckt habe, dass ich Corona nicht ernst nehme. Dafür möchte ich mich entschuldigen. Das Gegenteil ist der Fall, denn ich mache mir vor allem auch über die Menschen in Afrika grosse Sorgen, denn dort ist die medizinische Versorgung bei weitem nicht so gut wie in Deutschland. Ich habe nicht wirklich nachgedacht und mich darüber gefreut, dass unsere Tests alle negativ waren. Zudem möchte ich mich auch bei den im Video Gezeigten entschuldigen, die nicht wussten, dass ich live sende und die ich nicht in eine solche Situation bringen wollte.”

psc 4 Mai, 2020 18:44