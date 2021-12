Hertha plant grossen Umbruch: 7 Spieler sollen gehen

Bundesligist Hertha BSC befindet sich nach wie vor inmitten eines grossen Umbruchs. Der Kader soll in den kommenden Monaten weiter kräftig umgebaut werden. Nicht weniger als sieben Spieler dürfen oder sollen den Verein verlassen, damit Geschäftsführer Fredi Bobic Neuzugänge tätigen kann.

Laut “Sport Bild” umfasst die lange Liste der Verkaufskandidaten bei den Berlinern unter anderem die beiden Spitzenverdiener Krzysztof Piatek (26) und Lucas Tousart (24), die die hohen Erwartungen bislang nicht erfüllen konnten. Beide sind allerdings noch bis 2025 gebunden und kassieren jährlich jeweils 5 Mio. Euro. Diese Bedingungen sind für Verkäufe nicht ideal.

Auch Marvin Plattenhardt (29) und Davie Selke (26), die bis 2023 unter Vertrag stehen, könnten den Klub verlassen. Niklas Stark (26), Kevin-Prince Boateng (34) und Lukas Klünter (25) sind allesamt nur noch bis Saisonende gebunden. Mit Ersterem stellt Bobic zwar für Januar Vertragsgespräche in Aussicht, er könnte aber auch gehen. Mit West Ham und möglicherweise auch Borussia Dortmund melden Klubs Interesse am Abwehrspieler an.

psc 15 Dezember, 2021 16:40