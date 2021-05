Hertha verlängert den Vertrag mit Matheus Cunha heimlich

Hertha BSC hat den Vertrag mit seinem Stürmer Matheus Cunha offenbar bis 2025 verlängert – ohne dies bis anhin zu kommunizieren.

Nach Angaben der “Bild” war die Verlängerung mit dem 21-jährigen Brasilianer eine der letzten Amtshandlungen von Geschäftsführer Michael Preetz vor seinem Rauswurf Anfang des Jahres. Das neue Arbeitspapier von Cunha, der über eine Vergangenheit in der Schweiz beim FC Sion verfügt, läuft demnach bis 2025. Am Rechtsfuss gibt es im Ausland grosses Interesse: Die AS Monaco, Napoli, Atalanta und Leeds United sollen sich allesamt mit dem Angreifer beschäftigen. Als Ablöse könnte ein Betrag im Bereich von 30 bis 40 Mio. Euro notwendig sein. Die Berliner zahlten Anfang 2020 18 Mio. Euro an den früheren Leipzig-Stürmer.

