Hertha steht kurz vor neuem Rekordtransfer

Hertha BSC Berlin wird in Kürze einen neuen Rekordtransfer tätigen. Der französische Spielgestalter Lucas Tousart steht vor der Unterschrift.

Der 22-jährige Franzose wird nach Angaben von “Sky” und “Bild” noch am Montag den Medizintest beim Bundesliga-Klub bestreiten und anschliessend einen Vertrag bis 2025 unterzeichnen. Allerdings wird er vorerst bis Saisonende an seinen aktuellen Klub Olympique Lyon zurückverliehen. Er wird also erst ab der kommenden Spielzeit für die Berliner auflaufen.

Die Ablöse beträgt 25 Mio. Euro und stellt für die Hertha einen Rekord dar.

Derweil will U21-Nationalspieler Arne Maier den Klub aufgrund fehlender Perspektive verlassen: “Nach intensiver Bedenkzeit habe ich um ein Gespräch mit den Verantwortlichen, also Michael Preetz und Jürgen Klinsmann, gebeten und danach meine Entscheidung – noch in diesem Transferfenster wechseln zu wollen – mitgeteilt”, sagt der Youngster der “Bild”. Die Klubverantwortlichen sollen allerdings nicht bereit sein, Maier in diesem Monat ziehen zu lassen.

psc 27 Januar, 2020 09:24