Investor Windhorst droht Hertha: “Kein neues Kapital mit dieser Führung”

Bei Hertha BSC geht es weiter turbulent zur Sache. Investor Lars Windhorst plant eine Umstrukturierung der Klubführung.

Den aktuellen Präsidenten Werner Gegenbauer will Lars Windhorst bei Hertha BSC stürzen. Dies verriet der Geldgeber der Berliner gegenüber der “Bild”. “Mir ist nach wenigen Monaten klar geworden”, so Windhorst, “dass es unter der Führung von Gegenbauer sehr schwierig ist, als Team zu arbeiten. Ihm geht es nicht darum, den sportlichen Erfolg des Vereins herbeizuführen, sondern da geht es um Machterhalt”.

Der 45-jährige Unternehmer betonte: “Ich bin ganz klar gegen die Spitze des Präsidiums. Es ist jetzt höchste Eisenbahn, dass wir das Ruder rumreissen. Ich kann und werde kein neues Kapital mit dieser Führung investieren.” Windhorst sei grundsätzlich jedoch bereit, weiter in Hertha BSC zu investieren. “Ich würde mit Sicherheit in der ersten und auch in der zweiten Liga neues Kapital investieren, wenn gute Leute wieder in der Vereinsspitze sind”, so der Investor.

adk 20 März, 2022 11:38