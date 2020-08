Keine Wechsel-Anzeichen bei Calhanoglu

Vor einem Monat hatten sich Wechselgerüchte um Hakan Calhanoglu ergeben. Der Freistoss-Spezialist hat aber offenbar vielmehr Lust auf die neue Saison mit dem AC Mailand.

Den Fans des AC Mailand wurde schon zum Fürchten, als vor Kurzem bezüglich eines Abgangs von Hakan Calhanoglu Spekulationen angestellt worden waren. Hertha BSC und RB Leipzig wurden als potenzielle Abnehmer des Mittelfeldspielers genannt, der im Milan-Dress mit 20 Torbeteiligungen die beste Saison überhaupt gespielt hatte.

Wirklich Lust darauf, sich zu verändern, scheint Calhanoglu allerdings nicht zu haben. Der 26-Jährige stieg nach einer Verletzungspause wieder ins Mannschaftstraining ein und sagte wenig später heissblütig dem klubeigenen TV-Sender: “Ich will so weiterspielen! Gestern hatten wir ein grossartiges Training und wir wollen weitermachen, wo wir aufgehört haben.”

Nach einem vermaledeiten Start in die Saison hatten es die Milanesen letzten Endes doch noch geschafft, das Ticket für die Europa League zu lösen, was vor allem am stark aufspielenden Calhanoglu lag. Gemäss Gianluca di Marzio streben die Rossoneri eine Verlängerung der Zusammenarbeit an, allerdings mit Ausstiegsklausel.

aoe 26 August, 2020 17:36