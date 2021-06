Boateng-Rückkehr zu Hertha BSC so gut wie fix

Mittelfeldspieler Kevin-Prince Boateng wird schon in Kürze bei Hertha BSC unterzeichnen.

Was am Wochenende als Gerücht gehandelt wurde, ist mittlerweile schon sehr konkret. Laut “Ligainsider” wird der 34-jährige Routinier am Mittwoch den Medizintest bei den Berlinern bestreiten. Boateng kann den italienischen Zweitligisten Monza in diesem Sommer nach einer Saison ablösefrei verlassen. Die Rückkehr zur Hertha, wo er bereits als Junior spielte und auch die ersten Profijahre verbracht, ist so gut wie fix.

psc 21 Juni, 2021 16:45