Kevin-Prince Boateng schliesst Hertha-Rückkehr nicht aus

Im Sommer schloss sich Kevin-Prince Boateng dem AC Florenz an. Eine Rückkehr zu seinem Stammverein Hertha BSC Berlin schliesst der Offensivspieler nicht aus.

Als gebürtiger Berlin bei der Hertha BSC ausgebildet, stieg Kevin-Prince Boateng in der Hauptstadt einst zum Profi auf. Vor mehr als zwölf Jahren verliess der heute 32-Jährige die Alte Dame aber, um sich in der Fussballwelt einen Namen zu machen.

Wie Boateng im Interview mit “Bild” verrät, könne er sich eine Rückkehr zur Hertha vorstellen. Das jedoch hängt auch davon ab, ob Niko Kovac, den er aus gemeinsamen Frankfurt-Zeiten kennt, ab Sommer Cheftrainer in Berlin wird. “Wenn Hertha wirklich daran denkt, ihn zu holen, dann machen sie alles richtig”, teilt der Offensivspieler mit.

Sollte sich ein Kovac-Engagement jedoch hinauszögern, könnte es mit der Rückkehr als Profi nichts mehr werden, so Boateng: “Kommt drauf an: Wenn er erst in zwei, drei Jahren kommt, kann ich seinen Tempo-Fussball nicht mehr spielen, aber wer weiss: Vielleicht komme ich dann als sein Co-Trainer.”

An die Fiorentina ist Boateng indes noch bis Sommer 2021 gebunden.

adk 29 Dezember, 2019 11:26