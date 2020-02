Kovac Kandidat bei Hertha? Preetz äussert sich

Nach dem Rücktritt von Jürgen Klinsmann bei Hertha BSC Berlin ist noch nicht völlig klar, wer in Zukunft auf der Trainerbank sitzen wird. Ein Name, der immer wieder kursiert, ist Niko Kovac.

Wird Niko Kovac der neue Cheftrainer von Hertha BSC Berlin? Bei “Sky” nahm Hertha-Sportchef Michael Preetz am Samstag dazu Stellung. “Jeder weiss, dass Niko jemand ist, der in Berlin geboren ist und der für Hertha BSC gespielt hat”, so Preetz. Laut ihm habe Kovac “in den letzten dreieinhalb Jahren einen tollen Job in der Bundesliga gemacht, zunächst bei Eintracht Frankfurt und dann bei Bayern München.”

Ein Engagement des Kroaten schliesst er damit nicht aus, jedoch wissen die Berliner, dass auch noch andere Klubs im Werben sind. “Jeder weiss aber auch, dass Niko ein sehr erfolgreicher Trainer beim deutschen Rekordmeister war, bis zum Sommer nicht mehr arbeiten möchte, und damit sicher viele Angebote, national und international, auf den Tisch bekommen wird”, fügte Preetz an.

adk 15 Februar, 2020 16:26