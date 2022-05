Krzysztof Piatek will nicht mehr zur Hertha zurück

Der polnische Torjäger Krzysztof Piatek will nicht mehr zur Hertha zurückkehren.

Der 26-jährige Angreifer ist in dieser Saison von den Berlinern an die AC Fiorentina in die Serie A verliehen. Laut “kicker” würde Piatek gerne in Italien bleiben. In elf Serie A-Spielen sind ihm seit Jahresbeginn drei Treffer geglückt. Vertraglich ist er noch bis 2025 an die Hertha gebunden.

Florenz verfügt über eine Kaufoption, die Viola würden den Angreifer auch gerne halten, aber möglicherweise zu günstigeren Konditionen.

psc 9 Mai, 2022 11:42