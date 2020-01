Torjäger Krzysztof Piatek zum Medizintest in Berlin eingetroffen

Der polnische Torjäger Krzysztof Piatek ist am Donnerstagmittag für den anstehenden Medizincheck und die Vertragsunterschrift in Berlin eingetroffen.

Der 24-jährige Angreifer wird laut “Bild” für 22 Mio. Euro (plus Bonuszahlungen) bei der Hertha einen Kontrakt bis 2025 unterzeichnen. Am Mittwoch verhandelte Hertha-Manager Michael Preetz in Mailand die letzten Details für den Transfer auf. Piatek war bei Milan nach der Ankunft von Zlatan Ibrahimovic und nachdem auch noch Sommer-Neuzugang Ante Rebic endlich zu treffen beginnt, nur zweite Wahl. In Berlin winkt ihm sofort ein Stammplatz. Trainer Jürgen Klinsmann darf sich über eine weitere Verstärkung freuen.

psc 30 Januar, 2020 12:58