Leihe perfekt: Eduard Löwen wechselt zum FC Augsburg

Der FC Augsburg meldet Vollzug und gibt die Leihe von Eduard Löwen bekannt. Der Mittelfeldspieler kommt von Hertha BSC.

Nach nur einem halben Jahr verlässt Eduard Löwen die Hertha BSC schon wieder und wechselt innerhalb der Bundesliga zum FC Augsburg. Wie die Schwaben vermelden, kommt der Mittelfeldspieler zunächst für anderthalb Jahre auf Leihbasis. Zudem habe man sich eine Kaufoption gesichert.

Der #FCA leiht Eduard #Löwen bis 30. Juni 2021 von @HerthaBSC aus und sichert sich zudem eine Kaufoption! 🤗 Herzlich willkommen bei 🔴🟢⚪️, Edu! ➡️ Alle Infos 👉 https://t.co/DoArlbS8NY pic.twitter.com/xdMSq7ndDm — FC Augsburg (@FCAugsburg) January 5, 2020

“Wir haben uns bereits im Sommer um eine Verpflichtung von Eduard Löwen bemüht. Daher freuen wir uns, dass der Wechsel nun, wenn auch mit einem halben Jahr Verzögerung, geklappt hat”, erklärt Geschäftsführer Sport, Stefan Reuter im Statement.

“Ich bin allen Beteiligten dankbar, dass der Wechsel vollzogen wird. Ich bin sicher, dass dies die beste Lösung für alle ist. Es ist schön, dass ich nun in Augsburg eine neue Chance bekomme, mich in der Bundesliga zu beweisen. Ich freue mich auf diese Herausforderung und hoffe, so schnell wie möglich zum Team stoßen zu können”, teilt Löwen zu seinem Wechsel nach Augsburg mit.

Erst im Sommer war der 22-Jährige vom 1. FC Nürnberg zur Hertha gewechselt. Nach nur sieben Bundesligapartien für den Hauptstadtklub folgt nun der Wechsel nach Schwaben.

