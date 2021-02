Lob für Hertha-Neuzugang Khedira: “Ihm kann keiner was erzählen”

Bei Juventus Turin spielte Sami Khedira zuletzt keine Rolle mehr, bei Hertha BSC soll der Neuzugang nun als Hoffnungsträger den Abstieg abwenden. Lob bekommt der Weltmeister von seinem Trainer Pal Dardai.

An der 0:1-Niederlage gegen den FC Bayern konnte der für die Schlussminuten eingewechselte Sami Khedira auch nichts mehr ändern. Dennoch war der Auftritt von Hertha BSC vielversprechend im Hinblick auf die kommenden Aufgaben. Dass Trainer Pal Dardai mit Khedira einen erfahrenen Profi im Abstiegskampf hinzugewonnen hat, freue den Ungarn. “Er besitzt eine ganz spezielle Autorität auf dem Platz und in der Kabine. Alle wissen, er spielte für Real und Juventus, ist Weltmeister”, sagte der Übungsleiter der Berliner zu “Bild”: “Ihm kann keiner was erzählen. Alle haben ihn sofort akzeptiert und integriert. Aber er hat es der Mannschaft auch leicht gemacht, er stellt sich voll in den Dienst der Truppe, geht voran.”

Khedira wechselte 2010 vom VfB Stuttgart zu Real Madrid und von dort aus 2015 zu Juventus Turin. Sein Comeback in der Bundesliga gab der 33-Jährige nun nach knapp elf Jahren.

adk 7 Februar, 2021 17:48