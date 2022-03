Matthäus bei Magath und Hertha optimistisch: “Er weiss, wie man gewinnt”

Felix Magath soll mit Hertha BSC den Klassenerhalt in der Bundesliga realisieren. Deutschlands Rekordnationalspieler Lothar Matthäus zeigt sich zuversichtlich.

Dass Hertha BSC nach der Entlassung von Tayfun Korkut mit Felix Magath eine Lösung bis Saisonende präsentierte, kam überraschend. Es gibt durchaus Kritik, Sportchef Fredi Bobic hätte mit Magath den falschen Trainer installiert – und wäre daher ein enormes Risiko eingegangen.

“Natürlich wird Fredi Bobic am Ende dieser Saison auch an seinen Trainer-Entscheidungen gemessen und sollte es mit Magath nicht klappen, würde er viele unangenehme Fragen bekommen”, schrieb Lothar Matthäus nun in einer Kolumne für “Sky”. Der TV-Experte weiter: “Felix Magath hat sich diese Chance verdient, auch wenn er schon länger nicht in der Bundesliga trainiert hat.” Der neue Hertha-Coach sei “kein Mann der grosse Worte, aber was er sagt, hat Gewicht und sitzt”, so Matthäus.

Der 60-Jährige erklärte zudem: “Seinen Spitznamen ‘Quälix’ wird er in dem kommenden Wochen nicht grossartig pflegen, denn er kann die Spieler im Saison-Endspurt nicht permanent die Stufen im Olympiastadion hochjagen. Er wird versuchen, ihnen eine fußballerische Idee und vor allem den bisher nicht vorhandenen Teamgeist einzupflanzen. Und ich bin sicher, dass er beides kann.” Obendrein sei Magath “nicht irgendein ehemaliger deutscher Spieler oder Trainer, sondern einer der erfolgreichsten überhaupt. Er weiss, wie man gewinnt. Und wenn die Berliner eines brauchen, dann sind es Punkte. Es ist eine Lösung bis zum Saisonende und in acht Spielen kann man noch einiges bewegen”.

