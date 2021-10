Matthäus deutet an: Terzic zu Hertha BSC?

Hertha BSC hat in der laufenden Bundesliga-Saison erst zwei von sieben Spielen gewonnen, dafür fünf Niederlagen verbucht. Cheftrainer Pal Dardai muss nach der 1:2-Niederlage gegen den SC Freiburg um seinen Job bangen, während TV-Experte Lothar Matthäus pikante Details auspackt.

Weiss Lothar Matthäus etwa, dass Hertha BSC schon bald seinen Cheftrainer austauschen wird? Bei “Sky” sagte Deutschlands Rekordnationalspieler jedenfalls am Samstag: “Ich gehe davon aus, dass da vielleicht schon in dieser Woche was passiert. Ich weiss Interna, dass man sich mit Terzic schon getroffen hat.”

Matthäus weiter: “Da geht es nicht nur um eine Alternative, sondern um einen Trainer, der hohe Qualität gezeigt hat. Und Hertha braucht hohe Qualität.” Edin Terzic führte Borussia Dortmund in der vergangenen Saison als Chefcoach zum DFB-Pokalsieg, musste im Anschluss jedoch Platz machen für Marco Rose. Seither fungiert Terzic beim BVB als Technischer Direktor. Interessierten Klubs gab er derweil bisher stets einen Korb. Ob es diesmal anders sein könnte, wird sich zeigen.

