Wie der Sportjournalist Jonas Navickas twittert, unterzeichnet der 32-Jährige bei den Berlinern einen Mehrjahresvertrag. Max Kruse hat sich demnach unter anderem gegen ein Angebot von Werder Bremen entschieden, das seinen Ex-Kapitän zurückholen möchten.

Der Wechsel zur Hertha erfolgt ablösefrei, da der Angreifer seinen Vertrag bei Fenerbahçe wegen ausbleibender Gehaltszahlungen aufgelöst hat.

EXCLUSIVE: Max #Kruse will join Bundesliga side #HerthaBSC this week. A multiple year contract was agreed today between the former #Werder player and the club from Berlin.

Kruse will join on a free, after he terminated his contract with #Fenerbahce earlier this summer.

